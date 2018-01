Yushchenko pede reunião com empresários na Ucrânia O líder da oposição na Ucrânia, Viktor Yushchenko, disse que não realizará comícios logo no início da campanha para as eleições presidenciais de 26 de dezembro. Antes, quer conversar com empresários das províncias orientais, que têm se mostrado hostis a sua política pró-ocidental. Yushchenko precisa do respaldo de empresários para obter mais votos nessas províncias, onde predominam simpatizantes de seu rival, o primeiro-ministro Viktor Yanukovych. A possibilidade de Yushchenko ganhar as eleições aumentou depois de a Corte Suprema anular por fraude o segundo turno, disputado em 21 de novembro, e milhares de seus partidários realizarem manifestações nas ruas - conhecidas como Revolução Laranja, pela cor da cédula eleitoral. Crise na Ucrânia