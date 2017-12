Zâmbia diz que será capaz de sobreviver sem transgênicos O governo de Zâmbia afirmou hoje que será capaz de encontrar comida que não tenha sido geneticamente modificada para alimentar sua população. Cerca de 2,5 milhões de zambianos enfrentam a fome, devido a uma crise de falta de comida sem precedentes na história do país. Alegando riscos de saúde para sua população, Lusaka se negou a receber doações de milho dos EUA pela suspeita de que o grão seja transgênico. No início desta semana, o governo estendeu sua proibição sobre tais alimentos para os cerca de 130.000 refugiados angolanos e congoleses que vivem em campos de Zâmbia. "Fizemos apelos para que nenhum alimento modificado geneticamente chegue ao nosso país", disse W.K. Mulubisha, conselheiro do vice-presidente zambiano, Enock Kavindele, cujo escritório administra a crise de comida. Segundo Mulubisha, o governo de Zâmbia está negociando a aquisição de cerca de 130.000 toneladas de alimentos não-transgênicos da África do Sul. "Esta comida chegará em breve", garantiu. O Programa Mundial de Alimentação estima que o país precisará de cerca de 190.000 toneladas de cereais para alimentar sua população faminta nos próximos seis meses.