Zapatero chega nos EUA para encontros na ONU O presidente da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, chegou no domingo em Nova York para assistir na segunda-feira ao ato de apresentação do plano de ação da Aliança de Civilizações, que será feito pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan. O avião da Força Aérea Espanhola no qual viajou Zapatero e o restante da delegação que o acompanha aterrissou no aeroporto John F.Kennedy às 21h (meia-noite em Brasília). Nesta segunda-feira, Zapatero iniciará sua agenda visitando uma exposição sobre pintores espanhóis no Museu Guggenheim. Em seguida, o presidente espanhol deve se reunir com Annan, com o próximo responsável das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e com o primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan na sede da ONU. Todos participarão do ato no qual Annan apresentará o plano de ação da Aliança de Civilizações, iniciativa apresentada por Zapatero à Assembléia Geral da ONU em setembro de 2004 e que mais tarde foi co-patrocinada pela Turquia e impulsionada pelas Nações Unidas. Zapatero estará presente também na homenagem que será feita a Annan antes que ele transfira seu cargo, em 1º de janeiro, ao sul-coreano Ban Ki-moon. Além disso, o presidente do governo espanhol presidirá a assinatura de um acordo com as Nações Unidas no qual a Espanha vai destinar ? 528 milhões a projetos de desenvolvimento da organização.