Zapatero considera ocupação do Iraque um fiasco O primeiro-ministro eleito da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero condenou a estratégia de "choque e pavor" da administração George W. Bush no combate ao terrorismo e considerou "um fiasco" a ocupação do Iraque liderada pelos Estados Unidos. Numa entrevista concedida hoje a uma rádio espanhola, Zapatero também reafirmou sua disposição de retirar os cerca de 1.300 soldados espanhóis do país árabe. "Combater terrorismo com bombas, com operação de choque e pavor, com mísseis Tomahawk, não é a maneira de derrotar terrorismo. Não é assim. Isso vai gerar mais radicalismo, mais pessoas sendo tentadas a usar a violência", disse o líder socialista. "Terrorismo é combatido pelo Estado de direito", opinou. "É isso que penso que a Europa e a comunidade internacional têm de debater." Zapatero venceu as eleições gerais de domingo. Ele está formando um governo socialista que receberá o poder no mês que vem do conservador Partido Popular do primeiro-ministro José María Aznar, que apoiou a invasão do Iraque no ano passado. O anúncio de Zapatero criou preocupações na administração Bush e em governos aliados, para os quais uma retirada do Iraque depois dos atentados da semana passada contra Madri, que mataram 201 pessoas e feriram mais de 1.600, poderia ser vista como uma vitória dos terroristas. Zapatero discorda, assim como muitos espanhóis. Hoje, o partido regional catalão Convergência e União, que conquistou dez cadeiras no novo parlamento, endossou a tese da retirada. Na entrevista de uma hora concedida à rádio Onda Cero, Zapatero adiantou: "Vou explicar a nossos aliados, que incluem, naturalmente, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, qual é minha posição... "Eu a expliquei durante a campanha eleitoral. Eu a expliquei antes de 11 de março", data dos ataques aos trens de Madri, que acredita-se foram executados por extremistas islâmicos vinculados à Al-Qaeda. Muitos acreditam que Aznar atraiu os ataques ao endossar a invasão do Iraque liderada pelos EUA, e posteriormente enviando forças de manutenção de paz. Perguntado como responderia a um pedido pessoal do presidente americano, George W. Bush, para permanecer no Iraque, Zapatero respondeu: "Vou ouvir o senhor Bush, mas minha posição é muito firme e muito clara."