Zapatero critica política americana de guerra "preventiva" O presidente do governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, comentou neste domingo que a guerra "preventiva" não é a melhor forma de combate ao "terrorismo", criticando a invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos. "As lutas contra o terrorismo, a fome e a pobreza que estão devastando grande parte do nosso planeta devem seguir o caminho do diálogo e da justiça", escreveu Rodríguez Zapatero num artigo publicado pelo semanário francês Journal du Dimanche. "Não creio que o método correto para combater o terrorismo internacional seja uma guerra convencional, principalmente se for uma guerra de natureza preventiva", prosseguiu. O artigo foi publicado hoje, apenas um dia antes de um encontro informal em Madri entre Zapatero, o presidente francês, Jacques Chirac, e o chanceler alemão, Gerhard Schroeder, os dois principais críticos da invasão do Iraque. Em março de 2003, quando o país árabe foi invadido por forças estrangeiras lideradas pelos EUA, o presidente de governo espanhol era o conservador José María Aznar, que apoiou a iniciativa americana.