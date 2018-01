Zapatero descarta pedido de Kerry sobre saída do Iraque O primeiro-ministro eleito da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, rejeitou nesta quinta-feira (18) um pedido do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, John Kerry, para reconsiderar seus planos de retirar os soldados espanhóis do Iraque. Zapatero, o candidato socialista que obteve uma surpreendente vitória eleitoral no último domingo, lembrou que durante sua campanha prometeu retirar os cerca de 1.300 soldados espanhóis enviados ao país árabe a não ser que a Organização das Nações Unidas (ONU) tome a dianteira da ocupação. "Minha promessa é um compromisso", afirmou Zapatero durante entrevista à televisão espanhola. Ele destacou ainda que já defendia a idéia de retirada antes dos atentados que deixaram pelo menos 202 mortos em Madri na última quinta-feira. Ontem, Kerry somou sua voz à de diversos outros políticos americanos e manifestou-se alarmado com a insistência de Zapatero de retirar os soldados espanhóis do Iraque até 30 de junho. Alguns parlamentares americanos chegaram a dizer que a Espanha estaria "cedendo aos terroristas" se o plano de Zapatero fosse levado adiante. "Talvez John Kerry não o saiba - mas eu adoraria explicar - que meu compromisso com a retirada de tropas é anterior ao trágico e dramático ataque terrorista" contra Madri, declarou o primeiro-ministro eleito.