Zapatero é reeleito secretário-geral do PSOE O presidente do governo espanhol José Luis Rodríguez Zapatero foi reeleito neste sábado como secretário-geral do partido socialista - conhecido como PSOE - ao obter o voto de mais de 90% dos delegados que participaram da convenção anual da agremiação. Zapatero concorreu como candidato único. Ao escolher Zapatero, o XXXVI Congresso Socialista, realizado em Madri, demonstrou seu apreço pelo trabalho do advogado de 43 anos que liderou o PSOE às vitórias nas recentes eleições municipais, gerais e européias na Espanha. Zapatero foi eleito pela primeira vez como secretário-geral do PSOE em 2000 com apenas nove votos de vantagem sobre o José Bono, que hoje ocupa o cargo de ministro da Defesa em seu governo.