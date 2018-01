Zapatero felicita Bachelet pela vitória O presidente do Governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, felicitou a candidata socialista à Presidência do Chile, Michelle Bachelet, por sua vitória nas eleições de hoje. Em uma conversa telefônica com Bachelet, Zapatero manifestou sua confiança no reforço das relações "já estreitas e cordiais" que a Espanha mantém com o Chile, e considerou que o fato de que uma mulher alcance a Presidência neste país abre uma perspectiva muito importante para a América Latina, segundo fontes oficiais.