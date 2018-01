Zapatero mantém promessa de retirar soldados do Iraque O primeiro-ministro eleito da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, reafirmou seu compromisso de retirar os soldados espanhóis enviados ao Iraque durante breves encontros com líderes estrangeiros em visita a seu país, revelou um porta-voz de Zapatero nesta quarta-feira. Zapatero também discutiu com o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, sobre a possibilidade de aprovação de uma nova resolução do Conselho de Segurança (CS) que contemple um envolvimento maior da Organização das Nações Unidas (ONU) no Iraque, disse, por sua vez, um porta-voz de Blair. Os Estados Unidos aventaram a possibilidade de apresentação de uma proposta de resolução do CS da ONU como forma de se adaptar a uma exigência do primeiro-ministro eleito. Zapatero condicinou a permanência das tropas espanholas a uma participação mais ampla da ONU no Iraque. Uma das idéias americanas é separar o comando das tropas de manutenção de paz, deixando as forças internacionais a cargo das ONU enquanto os EUA ocupam-se de seus próprios soldados, disse um funcionário do Departamento de Estado na semana passada. Zapatero e Blair não discutiram detalhes da possível proposta de resolução, disse o porta-voz do primeiro-ministro britânico sob condição de anonimato. Zapatero reuniu-se com Blair e outros líderes estrangeiros em Madri durante a cerimônia oficial de sepultamento dos 190 mortos nos atentados de 11 de março contra o sistema ferroviário da capital espanhola. Miguel Angel Moratinos, cotado para chefiar o Ministério das Relações Exteriores da Espanha depois da posse de Zapatero, disse que o primeiro-ministro eleito garantiu a Blair que os 1.300 soldados espanhóis serão retirados do Iraque até 30 de junho se a ONU não assumir o comando das operações pós-guerra no país árabe. Ontem, o jornal El País informou que Zapatero pretende enviar mais 125 soldados espanhóis ao Afeganistão como forma de rebater as críticas à sua promessa de retirar tropas do Iraque. Zapatero reuniu-se ainda com o primeiro-ministro da Polônia, Leszek Miller. Ainda nesta quarta-feira, ele deverá encontrar-se com o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell. O chanceler alemão Gerhard Schroeder também deverá reunir-se com Zapatero depois do funeral oficial dos mortos nos atentados de 11 de março.