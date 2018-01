Zapatero reafirma intenção de retirar forças do Iraque O primeiro-ministro da Espanha eleito ontem, José Luis Rodriguez Zapatero, reafirmou hoje, durante um programa de rádio, que irá retirar as tropas espanholas do Iraque até 30 de junho, quando os EUA prometeram devolver o poder a um governo provisório. Cerca de 1,3 mil soldados encontram-se no país, participando das forças de manutenção da ordem e da paz. Paralelamente, o Ministério do Interior divulgou que o número de mortos nos atentados de quinta-feira subiu a 201.