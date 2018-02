Zapatero refaz política externa e une-se a Paris e Berlim O primeiro-ministro da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestou o forte apoio de Madri à França e à Alemanha em questões como o Iraque e a União Européia (UE), em sua mais recente ação para reorientar a política externa espanhola. Em viagem a Paris e a Berlim, Zapatero manifestou o apoio da Espanha - aliada dos Estados Unidos durante a guerra ao Iraque - a dois dos mais ferrenhos opositores da invasão do país árabe. Zapatero reuniu-se com o presidente da França, Jacques Chirac, e fez eco à abordagem de Paris e de Berlim com relação ao Iraque, concentrando-se inclusive na questão da inclusão da ONU no projeto de estabilização da nação ocupada. "Estamos preparados, no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, para conduzir todos os esforços diplomáticos para que o Iraque possa redescobrir a paz e a estabilidade", disse Zapatero em entrevista coletiva com Chirac.