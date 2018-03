Zapatistas celebram 9º aniversário de sua rebelião Milhares de zapatistas tomaram as ruas de San Cristóbal de las Casas, histórica cidade colonial mexicana, na quarta-feira, acendendo tochas após a meia-noite para lembrar o 9º aniversário de sua rebelião contra o governo. Portando machetes e usando seus emblemáticos lenços sobre o rosto, cerca de 20.000 zapatistas desfilaram pela cidade a bordo de mais de 200 caminhões e ônibus na primeira celebração conjunta da tomada de San Cristóbal em 1º de janeiro de 1994. Pelo menos 57 pessoas morreram nos confrontos entre os zapatistas e as tropas do governo durante o curto período do levante armado. Desde então, os rebeldes se mantêm em luta pacífica.