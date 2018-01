Zapatistas estão dispostos a reiniciar diálogo Os dirigentes zapatistas anunciaram hoje, perante o Congresso mexicano, sua disposição para "conseguir o mais rápido possível" as condições para reiniciar formalmente o diálogo com o governo, através de seu braço político e o comissário presidencial para a paz. "Desta forma, deixamos clara nossa disposição para o diálogo, a construção de acordos e a conquista da paz", afirmou a comandante Esther, em um histórico discurso em que os rebeldes tiveram acesso à tribuna da Câmara dos Deputados - até então reservada apenas a ministros, legisladores e chefes de Estado. O grande ausente no recinto da Câmara foi o subcomandante Marcos, porta-voz e estrategista dos rebeldes. Ao explicar sua ausência, a dirigente guerrilheira disse que o subcomandante "tinha por missão trazer-nos a esta tribuna".