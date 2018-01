Zarqawi é enterrado em Bagdá com ritos islâmicos O ex-líder da Al Qaeda no Iraque, o jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, foi enterrado em Bagdá, segundo revelou hoje o conselheiro de Segurança Nacional iraquiano, Muafaq al Rubei. Zarqawi foi enterrado de acordo com os rituais islâmicos, disse Rubei em entrevista coletiva. O conselheiro se negou a informar o lugar exato de seu túmulo e o dia do enterro. A tradição do Islã manda que um corpo seja lavado, envolvido em uma tela branca sem costuras, enterrado sem caixão e olhando para Meca, tudo isso após recitar uma série de preces específicas. Além disso, Rubei revelou que o enterro foi realizado "após um acordo entre as autoridades iraquianas e as forças multinacionais no Iraque". Zarqawi morreu em 7 de junho em um bombardeio aéreo na província de Diyala, a nordeste de Bagdá, junto a vários de seus colaboradores mais próximos. O destino do corpo de Zarqawi era até agora um mistério, e na sexta-feira o líder da Al Qaeda, Osama bin Laden, exigiu ao presidente americano, George W.Bush, que entregasse o corpo a sua família. Bin Laden pediu ao rei Abdullah II da Jordânia que permitisse a realização de um funeral na cidade natal de Zarqawi, Zarqa.