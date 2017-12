Zarqawi sobreviveu a bombardeio, mas morreu instantes depois O terrorista jordaniano Abu Musab al-Zarqawi sobreviveu ao bombardeio americano contra a casa em que estava escondido, e tentou sair da maca enquanto era carregado pelo exército iraquiano, informou o exército dos Estados Unidos nesta sexta-feira. Autoridades americanas afirmaram na quinta-feira que o terrorista já estava morto quando chegaram ao local do bombardeio. O major general Bill Caldwell, conversando com repórteres no Departamento de Defesa em Bagdá, disse que ele só soube da sobrevivência do terrorista ao bombardeio quando recebeu o relatório completo da ação nesta sexta-feira. "Na realidade chegamos a encontra-lo vivo", disse Caldwell. "Ele murmurou alguma coisa indistinguível e morreu logo após". Caldwell disse que as forças americanas conduziram diversas ações ofensivas durante os últimos dois dias baseadas em informações coletadas no esconderijo bombardeado de Zarqawi. O general mostrou diversas fotografias digitais tiradas dos resultados de uma das ações, em que foi encontrada armas de pequeno porte, munição e outros itens enterrados em um prédio na área de Bagdá. O general informou que um suspeito, que ele não identificou, foi morto nos últimos ataques e pelo menos 25 foram capturados. Questionado se as tropas americanas atiraram contra Zarqawi se o pegassem vivo após o bombardeio, Caldwell disse que não podia dar uma resposta definitiva baseando-se apenas nos relatórios que recebeu. "Eu levarei a questão aos meus superiores e voltarei com a resposta", disse. "Mas não, não há nada nos relatórios que indiquem esse tipo de ação, ou que o corpo de Zarqawi foi acertado por disparos de arma de fogo." A traição A rede de TV à cabo CNN disse, nesta sexta-feira, que fontes do exército americano receberam informações de um "espião" infiltrado na Al-Qaeda e de um membro da rede terrorista preso na Jordânia no mês passado, que deram a localização exata do esconderijo de Zarqawi. A informação contradiz o que o exército americano tem repassado, de que os créditos da ação são dos setores de inteligência iraquianos, que localizaram e seguiram o guia espiritual de Zarqawi, Abu Abdul-Rahman al-Iraqi, até encontrarem o local exato em que estava Zarqawi.