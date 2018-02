Zelador de zôo é morto por elefante em Londres Um zelador de zoológico morreu esmagado por um elefante hoje, no Zoológico de Londres. Este é o terceiro acidente fatal envolvendo esse tipo de animal no Reino Unido, em menos de dois anos. A vítima, Jim Robson, foi levada de helicóptero para o hospital, mas não resistiu. Um porta-voz do zoológico informou que Robson tropeçou e caiu na área dos elefantes, onde foi pisoteado por uma das três fêmeas de elefante asiático que vivem no local. Robson, de 44 anos, trabalhava no zoológico há 26, dezesseis deles com elefantes.