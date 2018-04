Zelaya deixa Embaixada do Brasil em Honduras O presidente deposto de Honduras, José Manuel Zelaya, deixou, no início desta noite, a Embaixada do Brasil na capital hondurenha e segue para o aeroporto, onde embarcará para Santo Domingo, República Dominicana. Zelaya estava na embaixada desde 21 de setembro, quando retornou secretamente ao país após ser expulso por um golpe militar.