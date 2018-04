Zelaya irá aos EUA antes de voltar para Honduras O presidente de Honduras, Juan Manuel Zelaya, informou que irá a Washington amanhã, antes de retornar ao seu país na quinta-feira, depois do golpe que o depôs do poder no domingo. Hoje o presidente deposto deve se dirigir à Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, para protestar contra o golpe. "Eu irei a Washington e então irei a Tegucigalpa, onde as pessoas e o Exército aguardam a chegada do presidente eleito pelo povo", afirmou Zelaya ontem à noite, em encontro emergencial de líderes da América Latina e do Caribe na capital do Nicarágua. Ele não revelou a sua agenda na capital norte-americana nem disse se irá se encontrar com autoridades do governo Obama.