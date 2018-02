Zelaya lidera marcha 4 anos depois de golpe Milhares de hondurenhos acompanharam ontem uma passeata liderada pelo ex-presidente Manuel Zelaya, em Tegucigalpa, que lembrava os quatro anos do golpe que o destituiu do poder. Sua mulher, Xiomara Castro, está à frente das pesquisas para a disputa presidencial marcada para 24 de novembro. "Desde o golpe de Estado, em 28 de junho de 2009, em que ela saiu às ruas e dormia no chão, diante das armas, ela se tornou a mulher mais popular do país", afirmou Zelaya.