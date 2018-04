Zelaya nega que pretendia buscar reeleição em Honduras

Os soldados prenderam Zelaya em sua casa na manhã de domingo e o conduziram para o exílio na vizinha Costa Rica, poucas horas antes de um planejado referendo sobre mudanças na Constituição, que permitiria o presidente a concorrer novamente em novembro. "Reformas estão em andamento, mas elas não são de incumbência da minha administração. Elas serão da próxima administração. A reeleição não é permitida pela nossa lei", disse o líder deposto, que prometeu retornar a capital Tegucigalpa na quinta-feira.

Uma juíza de Honduras seguiu o novo presidente, Roberto Micheletti, e afirmou que Zelaya será preso se retornar ao país. A juíza Maritza Arita disse à rádio local que assinou a ordem de prisão na noite de ontem. Segundo ela, as autoridades legais de Honduras acusam o presidente deposto de 18 crimes, incluindo "traição ao país" e "abuso da autoridade".

Os opositores de Zelaya argumentam que ele tinha planos de usar uma nova Constituição para derrubar as limitações de tempo de mandato e concorrer à reeleição. Zelaya foi eleito em 2006 para um mandato de quatro anos, que se encerraria em janeiro. Após o golpe, os deputados de Honduras nomearam Roberto Micheletti, líder do Congresso, como novo presidente do país. As informações são da Dow Jones.