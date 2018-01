Zeta ganha força e pode se transformar em furacão A inesperada tempestade tropical Zeta, a 27ª da turbulenta temporada de furacões que oficialmente acabou há mais de um mês, ganhou força hoje no meio do oceano Atlântico e pode se transformar em um furacão. O Zeta tinha hoje ventos máximos sustentados de 100 km/h, um aumento de uns 20 km/h em relação às últimas 24 horas e a apenas 19 km/h de se transformar em um furacão de categoria um na escala Saffir Simpson, que mede a intensidade desses fenômenos naturais e que vai até cinco. "As condições parecem favoráveis para que Zeta se transforme em um furacão suave", disse o meteorologista Kim Brebamder, do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos, com sede em Miami. "Esta foi uma tempestade muito persistente que, felizmente, não ameaça terra firme", acrescentou.