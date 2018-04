Zilda Arns será homenageada em missas no País A fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arns, que morreu no terremoto no Haiti, será homenageada hoje com celebrações eucarísticas em várias paróquias no Brasil. A coordenação nacional da pastoral e parentes da médica devem participar das homenagens que serão feitas em Forquilhinha, a cerca de 220 quilômetros de Florianópolis, no sul de Santa Catarina, onde ela nasceu em 25 de agosto de 1934.