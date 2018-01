Zimbábue autoriza controle do jornalismo pelo governo A Suprema Corte do Zimbábue rejeitou uma tentativa de anulação das novas leis de mídia do país, que transformam o exercício do jornalismo sem licença governamental em crime. Os jornalistas do único jornal independente do país interromperam a preparação da edição de sexta-feira, disseram testemunhas. A decisão da Suprema Corte efetivamente põe os jornalistas sob o controle do governo, disse o advogado Sternford Moyo, representante da Associação de Jornalistas Independentes do Zimbábue. Quem exercer a profissão sem autorização governamental poderá ser condenado a até dois anos de prisão pelo Ministério da Informação e pela comissão de mídia do governo, disse. Essa comissão, nomeada pelo ministério, terá o poder de credenciar jornalistas e impor um código de ética. O governo não se manifestou. Os escritórios do jornal Daily News foram abandonados no final desta tarde, na hora do início do fechamento da edição de sexta-feira. Os proprietários do jornal não emitiram nenhum comunicado oficial sobre a interrupção do trabalho.