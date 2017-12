Zimbábue confiscará terras pertencentes aos brancos O governo do Zimbábue praticamente dobrou o número de fazendas a serem confiscadas, o que representa na prática que quase todas as terras de propriedades de brancos serão nacionalizadas, informaram hoje líderes de fazendeiros. Em julho do ano passado, o governo havia prometido desapropriar 3.000 das 5.000 fazendas pertencentes a brancos para entregá-las a sem-terra negros. De acordo com a União Comercial de Fazendeiros, uma nova lista publicada hoje elevou o número para 4.500. O grupo afirma que as terras de 95% de seus 4.000 membros estão agora na lista de desapropriação sem compensação. Os fazendeiros brancos do Zimbábue são alvos de violência, ameaças e intimidação por parte de agricultores sem terra.