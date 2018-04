Zimbábue corre risco de epidemia de aids, afirma ONG Uma agência internacional de assistência médica afirma que o Zimbábue, agora em meio a uma epidemia de cólera, poderá em breve sofrer com outras doenças, um surto de aids e os efeitos ampliados da desnutrição. Em um comunicado feito hoje em Johanesburgo, na África do Sul, a organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF) afirmou que o cólera é apenas a evidência mais visível do colapso do sistema de saúde do Zimbábue. A MSF pede aos doadores internacionais e ao governo do Zimbábue que façam mais para evitar as epidemias. O país tem o maior índice de inflação do mundo e agudo desabastecimento de várias mercadorias e alimentos. A epidemia de cólera já matou mais de 3,5 mil pessoas desde agosto do ano passado.