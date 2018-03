Zimbábue descarta possibilidade de criar governo de coalizão O Zimbábue rechaçou na terça-feira os apelos para formar uma ampla coalizão de governo como no Quênia para resolver sua crise interna, afirmando que a única solução possível viria "da forma zimbabuana". No domingo, o presidente do país, Robert Mugabe, 84, tomou posse para um novo mandato de cinco anos depois de as autoridades eleitorais terem anunciado a vitória dele por uma ampla margem de votos no segundo turno do pleito presidencial, realizado na sexta-feira e do qual apenas o dirigente participou. O processo foi boicotado pela oposição. "O Quênia é o Quênia. O Zimbábue é o Zimbábue. Nós temos nossa própria história de diálogos sucessivos e resolução dos impasses políticos da forma zimbabuana. A forma zimbabuana não é a fmrma queniana. De jeito nenhum", disse a repórteres George Charamba, porta-voz de Mugabe, em uma cúpula da União Africana (UA) realizada no Egito. "A forma de resolver o problema é uma forma definida pelo povo do Zimbábue, livre de qualquer interferência externa. E é isso exatamente o que resolverá a questão", afirmou. A África do Sul encontra-se perto de obter um acordo por meio do qual Mugabe e Morgan Tsvangirai, líder oposicionista, negociariam um governo de unidade nacional, disse um jornal sul-africano. A reportagem apareceu no dia em que os líderes de países africanos discutiram a crise do Zimbábue na cúpula da UA, realizada em Sharm El-Sheikh em meio a apelos para que o continente condene Mugabe por realizar as eleições em meio a uma onda de violência. Os líderes africanos devem pressionar pela realização de negociações com vistas a formar um governo de coalizão entre o partido Zanu-PF, de Mugabe, e o Movimento para a Mudança Democrática (MDC, na sigla em inglês), de Tsvangirai. Charamba criticou os países ocidentais que conclamaram Mugabe a renunciar. "Eles podem ir para o diabo que os carreguem. Ele podem ir para o diabo que os carreguem um milhão de vezes. Eles não podem falar nada sobre a política zimbabuana, nada de nada", disse o porta-voz, acrescentando que Mugabe havia conquistado o mandato dos eleitores zimbabuanos. "Não se passaram nem mesmo cinco dias, nem mesmo uma semana desde que o povo zimbabuano se manifestou novamente, e vocês já estão querendo que ele se afaste?", perguntou. Até agora, só as potências ocidentais impuseram sanções financeiras e de viagem contra o líder zimbabuano e as principais autoridades do governo dele. O presidente norte-americano, George W. Bush, descreveu a eleição como uma armação e disse que pedirá pela adoção de novas sanções, incluindo um embargo de armas.