Zimbábue é um ´Titanic afundando´, diz presidente da Zâmbia O presidente da Zâmbia, Levy Mwanawasa, considera que o Zimbábue é como um Titanic afundando devido à atual crise que o país vive por causa da repressão empreendida pelo governo de Robert Mugabe, no poder do país desde 1980. O chefe de Estado da Zâmbia disse que o vizinho Zimbábue "se afundou em dificuldades econômicas" e que "é como quando o Titanic afundava e seus passageiros saltavam dele em uma tentativa de salvar suas vidas". As críticas ao regime de Mugabe, de 83 anos, acusam o presidente de repressão e corrupção além de o incriminarem pela falta de comida e pela alta inflação do país, considerada a maior do mundo. Segundo a rede pública sul-africana SABC, Mwanawasa fez tais declarações como parte de uma visita oficial à Namíbia, que começou nesta terça-feira, 21. Além disso, Mwanawasa pediu à Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC, sigla em inglês) "a buscar soluções para a atual situação de crise econômica e instabilidade política". Nesse sentido, o presidente da Zâmbia reconheceu também que a SADC falhou na hora de negociar com Mugabe, que preside o Zimbábue com mão-de-ferro desde sua independência, em 1980. "A diplomacia não funcionou na hora de ajudar a solucionar os problemas e o caos que o Zimbábue vive", acrescentou Mwanawasa. As declarações de Mwanawasa se unem a outros comentários parecidos feitos por líderes regionais desde que militantes e dirigentes da oposição foram detidos e alguns deles torturados no dia 11 de março na capital zimbabuana. O chefe de Estado de Gana e presidente rotativo da União Africana, John Kufuor, disse em Londres que o continente estava "envergonhado com a ações de Mugabe" e lembrou "a necessidade de ser escrupuloso com o respeito aos direitos humanos e aos princípios democráticos do Zimbábue".