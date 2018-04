Zimbábue envia armas para Costa do Marfim, diz jornal

Um avião de carga enviou toneladas de armas de Harare para Gbagbo entre o Natal e o Ano Novo, afirmou o jornal britânico, citando graduadas fontes de inteligência na capital do Zimbábue.

A entrega clandestina coloca Mugabe contra as Nações Unidas, os líderes do oeste africano e a União Africana, que pressionam Gbagbo a ceder o poder para Alessandro Ouattara, vencedor do segundo turno das eleições no país em novembro, segundo os resultados verificados pelas Nações Unidas.

A Costa do Marfim é o maior produtor de cacau do mundo, responsável por cerca de 40% da produção global. As informações são da Dow Jones.