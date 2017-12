Zimbábue reprime oposição e impõe nova lei de imprensa A polícia do Zimbábue invocou novos poderes de segurança e lançou bombas de gás lacrimogêneo contra centenas de oposicionistas que se reuniram para celebrar o levante do Soweto, realizado em 1976. Em outro sinal de que a campanha do governo local contra os dissidentes ainda está em andamento, um jornal de propriedade estatal publicou novas e caras taxas que seriam impostas ao jornalistas que trabalham no Zimbábue. De acordo com o Sunday Mail, como parte da nova lei de imprensa, os jornalistas têm de pagar caras taxas para poder trabalhar. Os jornais locais terão de pagar o equivalente a US$ 12.700 por suas licenças. Jornalistas locais de órgãos de imprensa estrangeiros pagarão US$ 1.050. Aqueles ligados a agências de notícias internacionais terão de desembolsar US$ 1.200. Os jornalistas ligados a veículos de comunicação com sede no exterior terão de pagar a quantia em moeda estrangeira.