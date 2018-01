Zimbábue toma fazendas de proprietários negros O governo do Zimbábue tomou a posse de cerca de 400 fazendas de proprietários negros que haviam ocupado a propriedade de fazendeiros brancos sob um polêmico programa de redistribuição de terras, informou o jornal estatal Herald. As fazendas, que cobrem uma área de 200 mil hectares, serão redistribuídas a pessoas que ainda estão esperando pela terra, informou o jornal, citando o ministro de Assuntos Especiais, John Nkomo. O governo do presidente Robert Mugabe desapropiou mais de 5 mil fazendas.