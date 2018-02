Zimbábue: vice teria conspirado para tentar matar líder

Um porta-voz do partido do governo acusado de conspirar pela morte de Mugabe afirma que as alegações sobre a tentativa de homicídio são falsas. Rugare Gumbo, que foi removido do cargo, foi identificado pelo jornal Sunday Mail como o conspirador responsável pelo plano de assassinato.

A reportagem cita gravações e comentários de fontes como evidência do suposto plano, mas não atribuiu nenhuma das informações a autoridades.

"Nós fomos acusados de tentar derrubar o presidente e foi ele mesmo quem fez as acusações", afirmou Gumbo ao jornal. "Ele diz que fizemos coisas erradas e devemos deixar o partido, mas isso é apenas uma campanha para eliminar as pessoas que estão apoiando a vice-presidente".

Facções políticas estão realizando manobras para ganhar influência antes do congresso anual do partido governista no próximo mês. Uma das figuras que vem ganhando destaque é a esposa de Mugabe, Grace. Ela tem criticado abertamente Mujuru e tem irritado membros do partido, que acreditam que ela não possui as credenciais de liderança para governar um país com alta taxa de desemprego e outros problemas sociais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro suposto conspirador é Didymus Mutasa, um político importante no partido. Fonte: Associated Press.