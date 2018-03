Zinni encontra Arafat em dia de 35 palestinos mortos Rompendo o isolamento de Yasser Arafat, um enviado espacial norte-americano, Anthony Zinni, reuniu-se nesta sexta-feira com o líder palestino em seu quartel-general cercado por tanques israelenses na Cisjordânia. E com a maciça ofensiva militar de Israel entrando em sua segunda semana, pelos menos 35 palestinos - inclusive dois líderes milicianos acusados de sangrentos ataques contra israelenses - foram mortos hoje, o maior número de mortes em um único dia da campanha. Um dos milicianos mortos seria o arquiteto do atentado suicida à bomba na Páscoa judaica que matou 26 pessoas e precipitou o que Israel chama de "Operação Muralha Protetora" - sua tentativa de esmagar milícias palestinas que têm promovido uma onda de ataques contra cidades israelenses. Pelo menos um soldado de Israel foi morto nos confrontos de hoje. Tropas e tanques israelenses entraram nesta sexta-feira em mais uma cidade no norte da Cisjordânia, apesar de um forte apelo do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, por um fim da ofensiva. O ministro da Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer, explicou: "Estamos concluindo a operação que começamos." Porém, nova violência na fronteira norte com o Líbano levantou temores de que Israel possa acabar se encontrando pressionado em duas frentes de combate. O governo libanês, tentando conter a intensificação dos confrontos ao longo da fronteira, anunciou ter apreendido mísseis Katyusha prontos para serem lançados e prendido meia dúzia de palestinos armados. Os combates mais intensos do dia ocorreram na cidade de Nablus norte da Cisjordânia, onde a fumaça de carros e prédios incendiados tomou o ar enquanto tanques e helicópteros israelenses travavam duros combates com centenas de palestinos armados. Casas no campo de refugiados de Balata e na parte velha de Nablus estavam marcadas por disparos de metralhadoras pesadas. Mísseis israelenses caíram sobre o bairro comercial da cidade, destruindo centenas de lojas e quiosques, disseram testemunhas. Uma pequena fábrica de shampoo que era usada como abrigo por milicianos foi demolida por mísseis israelenses, enquanto civis vizinhos buscavam proteção dentro de suas casas. Fontes palestinas e a tevê israelense afirmaram que entre os mortos em Nablus estava Nasser Awais, um líder regional das Brigadas Mártires de Al-Aqsa, uma milícia palestina que assumiu a responsabilidade por diversos ataques contra israelenses nos últimos 18 meses de conflito. Na cidade de Tubas, palco da última incursão israelense, tropas de Israel cercaram seis milicianos palestinos numa casa. Mísseis de helicópteros e bombardeios de tanques destruíram a residência e mataram todos os palestinos. Mais tarde, fontes palestinas informaram que os seis eram Qeis Odwan, chefe da ala militar do Hamas no norte da Cisjordânia e outros cinco integrantes do grupo militante islâmico. A tevê de Israel divulgou que Odwan foi o arquiteto do atentado de 27 de março, no início da Páscoa judaica, o mais mortal ataque contra israelenses desde o início da nova intifada palestina. Buldôzeres israelenses acabaram com o que restou da casa e obrigaram pessoas que viviam nas proximidades a fugir, segundo testemunhas. Entre os palestinos mortos hoje estava uma menina de 14 anos que havia saído na sacada de sua casa em Tubas para olhar os arredores. Depois que os israelenses partiram da cidade, três supostos colaboradores de Israel que eram mantidos presos numa cadeia foram mortos pela polícia palestina. Militares israelenses também recolheram os corpos de cinco homens em Belém, aparentemente mortos por outros palestinos por suspeitarem que eles eram informantes. Na cidade de Jenin, norte da Cisjordânia, e em um campo de refugiados próximo - onde três soldados israelenses foram mortos no dia anterior - intensos bombardeios mantiveram centenas de famílias em suas casas e impediram que dezenas de feridos fossem retirados, segundo testemunhas. Pelo menos quatro palestinos foram mortos. Antecipando uma planejada visita do secretário de Estado Colin Powell na semana que vem à região, o enviado norte-americano Anthony Zinni viajou para a cidade de Ramallah e manteve uma reunião de 90 minutos com Arafat em seu quartel-general cercado e bombardeado. Arafat está confinado em poucas salas de seu QG desde sexta-feira. Zinni foi a primeira autoridade americana a encontrar-se com ele em seu confinamento. Israel declarou Ramallah uma zona militar fechada, e tropas israelenses lançaram granadas de efeito moral contra cerca de duas dezenas de jornalistas que estavam no lado de fora do QG de Arafat para cobrir o encontro. Um assessor Arafat, Nabil Abu Rdeneh, disse que haveria mais conversações entre palestinos e autoridades norte-americanas no final do dia, mas o negociador palestino Saeb Erekat afirmou posteriormente que Israel impediu a continuidade das negociações. Israel negou a acusação. Arafat disse a Zinni que os palestinos concordam com um cessar-fogo negociado no ano passado pelo diretor da CIA George Tenet, segundo seu vice, Mahmoud Abbas. Israel e os palestinos não conseguem se entender sobre os prazos de implementação do acordo. No final do dia, o ministro da Informação palestino, Yasser Abed Rabbo, foi brevemente detido por tropas isralenses durante buscas em sua casa. Além dos dois líderes milicianos mortos hoje, Israel aparentemente tentou assassinar um chefe do grupo militante Jihad Islâmica. Testemunhas disseram que helicópteros israelenses dispararam mísseis contra um carro na cidade de Hebron dirigido por Ziyad Shuweiki, mas ele escapou. Cinco pessoas que passavam pelo local, entre elas um menino de oito anos, foram feridas. Em Ramallah e Belém, palestinos, que por dias não tinham permissão para sair de suas casas, conseguiram duas horas de alívio, quando os militares israelenses suspenderam um toque de recolher. As ruas antes desertas se encheram de pessoas tentando comprar suprimentos. Outras aproveitaram apenas para passear. "Precisamos de luz, ar, podermos ver uns aos outros", disse o professor universitário Jawil Rilal. A pressão internacional se intensifica sobre os israelenses para suspenderem a ofensiva. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou uma nova resolução exigindo a retirada "sem postergação" das tropas de Israel das cidades palestinas. Entretanto, autoridades locais e jornais israelenses destacaram que Bush não mencionou em seu discurso uma imediata retirada da Cisjordânia. "Desde o início foi dito que estaremos nos territórios só por poucas semanas", disse o ministro de Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, à tevê de Israel. "Acho que as diferenças entre o que Bush exigiu e o que o governo decidiu não são grandes." Na Casa Branca, o porta-voz Ari Fleischer absteve-se de criticar Israel. "Atos relevantes não ocorrem necessariamente da noite para o dia. No entanto, o presidente aguarda resultado e espera que eles aconteçam o mais rápido possível."