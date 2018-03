Zona Verde de Bagdá sofre ataque com 10 morteiros

Cerca de 10 morteiros foram lançados nesta quinta-feira, 21, contra a fortificada Zona Verde de Bagdá, segundo informaram fontes policiais iraquianas. Testemunhas confirmaram ter ouvido explosões no local. Por enquanto não há informações sobre vítimas ou danos causados pelos disparos, nem se conhece a origem do ataque. A Zona Verde abriga algumas das principais instituições governamentais iraquianas, além das embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido, as duas maiores de Bagdá. A área é considerada um dos poucos lugares realmente seguros do Iraque, mas às vezes é atingida por morteiros.