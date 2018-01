Zona verde é atacada um dia antes da assinatura da Carta iraquiana Pelo menos 10 projéteis de artilharia pesada foram disparados hoje contra edifícios da chamada "zona verde", onde está instalada a administração da ocupação americana em Bagdá. Um civil americano prestando serviço às força de ocupação ficou ferido, segundo fontes militares dos EUA. O ataque ocorreu um dia antes da assinatura da Constituição provisória do Iraque, prevista para amanhã, após mais de uma semana de adiamentos. Cinco projéteis atingiram o Hotel Rashid, onde vivem estrangeiros e está localizado um restaurante da coalizão. Os projéteis foram disparados de um carro estacionado nas proximidades da zona verde - uma área fortificada na margem oeste do Rio Tigre - que pegou fogo durante a barragem. Dentro do veículo, abandonado pelos autores do ataque, foram encontrados dois foguetes RPG não disparados. Os militares dos EUA, então, explodiram o carro. O objetivo do ataque, segundo os americanos e membros do Conselho de Governo iraquiano, era o impedir a assinatura da Constituição. Segundo integrantes do conselho, o projeto da Carta - obtido após um acordo entre os representantes xiitas, sunitas e curdos na segunda-feira da semana passada - será assinado amanhã sem modificações. Pelo cronograma estabelecido para a entrega da soberania do país aos iraquianos em 30 de junho, a Constituição provisória deveria ter sido estabelecida em 28 de fevereiro. O texto, no entanto, só ficou pronto três dias depois. A cerimônia de assinatura foi marcada inicialmente para a quarta-feira, mas foi adiada por causa da sangrenta série de ataques da terça, durante o feriado religioso xiita da Ashura, que deixou pelo menos 171 mortos em Bagdá e Kerbala. Uma nova cerimônia estava marcada para a sexta-feira, mas, na última hora, os membros xiitas do Conselho de Governo exigiram mudanças que garantiriam a eles maioria na futura presidência colegiada da entidade. Outro ponto de discórdia é um artigo do texto que concede a três províncias de maioria curda o poder de vetar o projeto da futura Constituição definitiva. Durante todo o fim de semana, os representantes xiitas debateram as questões relativas à Constituição com o líder espiritual da seita, o grão-aiatolá Ali al-Sistani, em Najaf. Segundo porta-vozes desses representantes, Al-Sistani deu luz verde para a assinatura do documento, apesar das reservas. "Nós não queremos que o restante do conselho tema que os xiitas estejam trabalhando para demolir o processo político", disse Mohammed Hussein Bahr al-Uloum, filho e porta-voz do presidente do conselho, o xiita Mohammed Bahr al-Uloum. "Não queremos que eles sintam que os xiitas estejam tentando controlar todas as coisas." Um grupo de procuradores e investigadores do Departamento de Justiça dos EUA foi enviado no fim de semana ao Iraque para preparar o processo e a organização das provas que serão usadas no julgamento de Saddam Hussein. "O grupo vai ajudar os iraquianos a reunir as provas", afirmou o administrador americano no Iraque, Paul Bremer. Segundo o jornal The New York Times, a viagem do grupo obedece a uma diretiva assinada em janeiro pela conselheira de Segurança Nacional da Casa Branca, Condoleezza Rice - que não tinha sido tornada pública até agora. A diretiva assinala o Departamento de Justiça dos EUA como o organismo encarregado de dirigir a acusação contra Saddam.