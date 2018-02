Zoológico dos EUA faz inseminação artificial em panda gigante

Mei Xiang foi colocada sob anestesia geral e inseminada com uma combinação de sêmen fresco e sêmen congelado coletado do panda Tian Tian, do mesmo zoológico.

O zoológico de Washington informou que os cientistas realizaram uma segunda e última inseminação na noite de sábado.

"Vai levar vários meses antes de sabermos se ela está prenha", afirmou o Zoológico Nacional, no Twitter.

Veterinários detectaram um aumento nos níveis de hormônios da fêmea na terça-feira, o que indicava que Mei Xiang estava pronta para o acasalamento, mas disseram que não houve "reprodução competente" entre o casal de pandas.

"Estamos esperançosos de que nossos esforços de procriação sejam bem sucedidos este ano por causa de todos os comportamentos e dados hormonais que temos visto até agora", disse o chefe do Centro de Sobrevivência de Espécies no Smithsonian Conservation Biology Institute, Dave Wildt.

Os cientistas vão continuar a monitorar os níveis hormonais de Mei Xiang nos próximos meses e realizar ultrassom para determinar se ela está prenha. A gestação dura entre 95 e 160 dias, segundo eles.

Mei Xiang já deu à luz dois filhotes. Um morreu uma semana depois do nascimento, no ano passado. O outro, Tai Shan, nasceu em 2005 e está agora na China.

(Por Jane Sutton)