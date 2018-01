Zoológico dos EUA realiza "velório" de gorila Um zoológico americano organizou o "velório" de uma gorila, para que os outros símios pudessem lhe render uma última homenagem. Um por um, os gorilas desfilaram pelo local onde o cadáver de Babs, de 30 anos, estava exposto. Melinta Pruett Jones, a responsável pelo Zoológico de Brookfield, no Estado de Illinois, onde ocorreu o velório, disse que a cerimônia de despedida é comum entre os símios na selva. "Ela era a gorila dominante do grupo, a que mantinha a paz e a disciplina, a que garantia a harmonia na jaula", disse Jones. Babs padecia de uma doença renal incurável e foi sacrificada ontem. A filha de Babs, Bana, de 9 anos, foi a primeira a se aproximar do cadáver, seguida pela mãe da gorila, Alpha, de 43 anos. Bana se sentou junto ao corpo, acariciou o abdome e depois colocou sua cabeça sobre um dos braços da mãe morta. Outros gorilas também se aproximaram e acariciaram delicadamente o cadáver de Babs.