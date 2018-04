15 extremistas foram mortos em Cabul, diz site

Uma organização extremista reportou 15 mortos entre seus militantes em uma explosão de um míssel norte-americano no Afeganistão, afirmou nesta sexta-feira, 21, um grupo dos Estados Unidos que monitora páginas de organizações islâmicas extremistas na web.

De acordo com o grupo de inteligência dos EUA, as informação foi publicada nesta sexta em um site de um partido islâmico do Turquistão. De acordo com o website, 13 uigures dois turquistaneses foram mortos por um míssel lançado por um avião norte-americano não tripulado no Afeganistão, mas o local da explosão não foi informado.

Oficiais paquistaneses reportaram dois ataques a míssel ao longo da fronteira do país na terça-feira.