À espera de ataques de Israel, forças do Hamas buscam abrigos Quando os letais aviões-robô de Israel começaram a sobrevoar os céus em busca de novos alvos do Hamas, o tenente Atef al-Husary e seus homens abandonaram sua delegacia e montaram um posto improvisado debaixo de uma árvore. Prevendo que os israelenses intensificarão sua campanha militar para coibir o lançamento de foguetes por militantes da Faixa de Gaza, o grupo islâmico, que domina aquele território costeiro, mandou que suas forças de segurança abandonassem as delegacias de concreto e ferro, alvos fáceis para bombardeios. Depois da ordem, os membros do Hamas se dispersaram. Agora, não se concentram mais em grandes números e raramente usam carros. Nas ruas, escondem-se atrás de árvores ou na sombra dos prédios. Israel matou ao menos 45 membros do Hamas desde o começo do ano, disparando contra prédios oficiais ou contra carros como parte de uma campanha que diz ter lançado para isolar o grupo militante e impedir novos ataques com foguete. O Hamas diz que os foguetes servem de resposta às investidas do Exército israelense na Faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada. Husary costumava comandar uma das duas principais delegacias da cidade de Gaza. Seu novo posto ao ar livre resume-se a uma cadeira e uma mesa. "A situação está complicada", afirma. A árvore sobre a cabeça dos policiais fornece pouca proteção contra a chuva forte, que dirá contra os foguetes de Israel. Quando algum morador da região deseja prestar uma queixa, Husary corre até a delegacia abandonada, do outro lado da rua, e pega os formulários de que precisa. O tenente preenchia um desses documentos na terça-feira quando um de seus homens viu um avião-robô no céu, fazendo com que abandonassem o posto momentaneamente. O nível de tensão aumentou bastante nos últimos dias, período no qual o grupo islâmico assumiu a responsabilidade por um atentado suicida que matou uma israelense e por um foguete que custou a um menino israelense de 8 anos parte de sua perna. O Hamas venceu as eleições parlamentares de janeiro de 2006, mas o governo foi rejeitado pelo Ocidente por se recusar a reconhecer Israel e a renunciar à violência. O presidente palestino, Mahmoud Abbas, depôs o governo liderado pelo Hamas em junho após as forças do grupo islâmico terem expulsado da Faixa de Gaza a facção Fatah, um grupo mais secular ligado a Abbas. Pelo fato de as forças de segurança do Hamas estarem dispersas pelo território, alguns criminosos podem se aproveitar, afirmou o major da polícia Abu Emad, chefe de Husary. Segundo Abu Emad, seus homens continuavam realizando prisões. O problema seria encontrar um lugar para colocar os detentos. Em vez de usar uma cela da delegacia, um homem preso por tráfico de drogas era obrigado a ficar encostado, em pé, contra uma parede enquanto guardas o vigiavam.