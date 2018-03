Abbas condena violência em Gaza e pede diálogo O presidente palestino, Mahmoud Abbas, rejeitou as acusações de autoridades do Hamas em Gaza de que seu movimento Fatah está por trás de um ataque a bomba que matou cinco homens armados do Hamas e uma garota há dois dias. Abbas renovou os pedidos por diálogo com seus rivais islâmicos e demonstrou apoio a um comitê independente de figuras palestinas e ativistas dos direitos humanos para investigar a explosão. A explosão destruiu um carro do Hamas, matando um homem armado e uma garota e ferindo 20 pessoas. Falando no Cairo depois de se reunir com o presidente egípcio, Hosni Mubarak, Abbas afirmou: "Aceitaremos qualquer decisão que resulte desse comitê de investigação porque não aceitamos as ações feias que aconteceram em Gaza". "O que aconteceu foi muito lamentável e doloroso para nosso povo e não aceitamos isso", disse Abbas a repórteres segundo a agência de notícias estatal egípcia MENA. "Ao mesmo tempo, não aceitamos acusações e contra-acusações e as insinuações diretas do Hamas para acusar a Fatah...de responsabilidade pelo que aconteceu", completou. Culpando a facção Fatah, de Abbas, pela explosão de sexta-feira, as forças de segurança do Hamas lançaram um ataque à Fatah, prendendo quase 200 de seus defensores e fechando escritórios e instituições que pertencem ao grupo rival em Gaza. Em resposta, as forças de segurança de Abbas na Cisjordânia prenderam 20 partidários do Hamas, alimentando mais tensões entre as duas facções.