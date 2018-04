Abbas e Olmert chegam a Washington para conferência

O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, e o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, chegaram neste domingo, 25, a Washington às vésperas da conferência de paz para o Oriente Médio organizada pelos Estados Unidos, e que será realizada na cidade de Annapolis (Maryland). O encontro, que começa oficialmente amanhã com um jantar, reunirá na terça-feira, em Annapolis, dezenas de autoridades do Oriente Médio. A reunião tem como objetivo revitalizar as negociações para obter um acordo de paz entre palestinos e israelenses. As conversas ocorrerão sete anos depois da cúpula de Camp David, patrocinada pelo então presidente americano Bill Clinton (1993-2001) e que terminou sem que palestinos e israelenses chegassem a um acordo. Em entrevista aos jornalistas que viajavam com ele no avião que o levou a Washington, Olmert disse esperar que o encontro sirva para relançar negociações sérias sobre todas as questões-chave pendentes para encontrar uma solução ao conflito. Tanto Abbas como Olmert e o atual presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, enfrentam fortes restrições para colocar em prática um acordo sobre o futuro dos refugiados palestinos e Jerusalém, entre outros assuntos. O presidente da ANP perdeu o controle da Faixa de Gaza, agora nas mãos dos extremistas islâmicos do Hamas. Olmert, que viu sua popularidade despencar devido a acusações de corrupção, não tem autorização de sua coalizão de governo para fazer concessões aos palestinos. Já Bush deixará o poder em menos de um ano, o que, segundo observadores, o obriga a manter um certo distanciamento sobre o desenvolvimento e as conclusões da cúpula.