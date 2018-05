Abbas e Olmert se reunirão nesta terça-feira em Jerusalém

O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, e o presidente palestino, Mahmoud Abbas, vai se reunir nesta terça-feira, 28, em Jerusalém, para discutir um memorando de princípios com vistas à conferência de paz convocada pelos Estados Unidos para novembro. O porta-voz do primeiro-ministro israelense David Baker, confirmou a reunião sem fornecer detalhes sobre os assuntos que serão tratados. Segundo a rádio israelense, além do memorando, os governantes falarão sobre a coordenação da segurança entre Israel e os territórios palestinos. A última reunião entre os dois líderes aconteceu no dia 6 de agosto, na cidade palestina de Jericó, e foram abordados os "assuntos fundamentais que são a base para o estabelecimento de um Estado palestino", assinalou o primeiro-ministro israelense. Foi "o primeiro encontro no qual discutiram os temas básicos para estabelecer um Estado palestino", disse o chefe negociador palestino e assessor de Abbas, Saeb Erekat, após a reunião de Jericó. O negociador palestino também pediu na ocasião que a conferência de paz convocada pelo presidente americano, George W. Bush, para novembro seja "centrada em prazos e ações concretas", porque "os palestinos querem ver realidades". Bush anunciou no dia 17 de julho, em Washington, a realização de uma conferência de paz em novembro à qual estarão convidados Israel, os palestinos e vários Estados árabes para tratar o processo na região e tentar a aproximação de seus participantes.