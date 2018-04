Abbas encontra Hamas e exige devolução de Gaza O presidente palestino, Mahmoud Abbas, reuniu-se na sexta-feira pela primeira vez com membros do Hamas desde que o grupo islâmico conquistou o controle da Faixa de Gaza, em junho. Abbas, entretanto, descartou negociações formais para uma reconciliação até que o Hamas devolva o território. O presidente disse ter se reunido informalmente com o deputado Hussein Abu Kwaik e com o ex-ministro Naser El Deen Ah Shaer, ambos do Hamas, na sede da Presidência, em Ramallah. Fontes do Hamas disseram que partiu de Abbas um convite para participar com ele das preces de sexta-feira. "Eu me encontrei com funcionários do Hamas e disse a eles que não haverá diálogo com o Hamas até que eles revertam seu golpe", disse Abbas à Reuters em Ramallah logo depois da reunião. Depois dos confrontos de junho entre as duas facções, Abbas dissolveu o governo de coalizão liderado pelo Hamas e, com apoio do Ocidente e de Israel, nomeou um gabinete da Fatah, a sua facção laica, com poderes apenas sobre a Cisjordânia. Um porta-voz de Abbas disse que dois outros membros do Hamas estavam na reunião extra-oficial. Todos os quatro são da Cisjordânia, onde a Fatah é dominante. No mês passado, o Hamas se declarou disposto a discutir a reconciliação e talvez até mesmo ceder o controle da Faixa de Gaza. A Fatah disse que a cessão do território litorâneo seria uma pré-condição para o diálogo. (Reportagem adicional de Nidal al-Mughrabi em Gaza, Wafa Amr e Mohammed Assadi em Ramallah)