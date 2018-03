Abbas ordena libertação de prisioneiros do Hamas O presidente palestino, Mahmoud Abbas, ordenou aos serviços de segurança nesta quinta-feira a libertação de todos os ativistas pró-Hamas presos na Cisjordânia ocupada nesta semana, disse a agência oficial de notícias palestina, a Wafa. Dezenas de palestinos foram presos em operações do Fatah na Cisjordânia e do Hamas na Faixa de Gaza, depois de uma série de ataques na semana passada em Gaza, território tomado pelo Hamas há um ano. O Hamas culpou o Fatah pelas explosões, acusação que foi negada pelo Fatah. Autoridades de segurança palestinas disseram que haviam ouvido a informação da ordem de Abbas, mas não haviam ainda recebido instruções oficiais para começar a libertar os prisioneiros do Hamas. A decisão de Abbas segue a libertação de mais de metade dos 200 ativistas do Fatah na quarta-feira. Os militantes foram presos pelo Hamas em Gaza. Mais cedo na quinta-feira, forças de segurança palestinas prenderam 15 ativistas do Hamas na cidade de Nablus na Cisjordânia, incluindo quatro professores da universidade de Al-Najah. Forças pró-Abbas na cidade de Jenin na Cisjordânia também prenderam 17 partidários do Hizb ut-Tahrir, um grupo islâmico cujo objetivo é estabelecer um estado muçulmano pan-nacional, incluindo os territórios palestinos e Israel. Uma autoridade de segurança palestina disse que as prisões foram feitas durante uma "demonstração ilegal" do grupo, acrescentando que os homens seriam interrogados e possivelmente acusados. (Reportagem adicional de Mohammed Assadi e Ali Sawafta em Ramallah, Nidal al-Mughrabi em Gaza e Haitham Tamimi em Hebron) (Reportagem de Atef Sa'ad)