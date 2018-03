Abbas ordena libertação de todos os prisioneiros do Hamas

O presidente palestino Mahmoud Abbas ordenou nesta quinta-feira, 31, a libertação de todos os prisioneiros do Hamas que suas forças de segurança prenderam nos últimos dias. Seu escritório informou que a ordem veio nesta quinta da Tunísia, onde o palestino está mantendo conversas. Veja também: Fatah prende 54 ativistas do Hamas As forças do Fatah detiveram cerca de 200 ativistas do Hamas na última semana, em resposta à captura de militantes na Faixa de Gaza. As prisões aconteceram após explosões que mataram cinco membros do Hamas, que culpou o Fatah pelos incidentes. Abbas pediu o fim do conflito interno - o Hamas e o Fatah são rivais. A tensão entre os dois grupos cresce desde que o Hamas tomou o controle de Gaza no ano passado, expulsando os militantes do Fatah. A libertação dos prisioneiros do Hamas é vista como um passo para a paz.