Abbas sinaliza com flexibilidade na reconciliação com o Hamas O presidente palestino, Mahmoud Abbas, fez na quarta-feira um discurso em que insistiu numa reconciliação com o grupo islâmico Hamas, mas desta vez sem exigir como pré-condição que ele abra mão da Faixa de Gaza. "Façamos um diálogo nacional e abrangente [...] para acabar com o cisma nacional que infligiu um grave dano à nossa causa e mais sofrimento ao povo palestino", disse ele, em declarações transmitidas pela TV. Há um ano, o Hamas expulsou da Faixa de Gaza as forças da facção laica Fatah, de Abbas, e assumiu o controle do território litorâneo. Abbas reagiu dissolvendo o governo de união nacional que era liderado pelo Hamas, e além disso retomou o processo de paz com Israel, cuja existência Israel não reconhece. Mas o processo de paz avançou pouco, e Abbas, perdendo popularidade, busca uma reaproximação com o Hamas --embora até agora pré-condicionasse o diálogo a que o grupo islâmico se submetesse à sua autoridade e cedesse Gaza. Israel vê com receio esses contatos internos palestinos, temendo que levem a uma retomada da coalizão Fatah-Hamas. Assessores de Abbas não foram localizados para esclarecer se ele de fato atenuou seus termos. Tampouco há informação sobre quando o diálogo poderia ocorrer. Sami Abu Zuhri, dirigente do Hamas, disse que sua facção "saúda o apelo por um diálogo nacional e abrangente e reitera sua prontidão em retomar este diálogo sem pré-condições". Abbas disse que uma eventual reaproximação poderia levá-lo a antecipar as eleições presidenciais e parlamentares, previstas respectivamente para 2009 e 2010. O Hamas acabou com a hegemonia política da Fatah nas eleições legislativas de 2006. Uma pesquisa feita em março mostrou um empate técnico numa disputa presidencial entre Ismail Haniyeh, que chefia a administração do Hamas em Gaza, e Abbas. Haniyeh está um ponto percentual à frente. A perspectiva de que o Hamas avance eleitoralmente na Cisjordânia, hoje dominada pela Fatah, pode fazer Israel relutar em ceder esse território para um eventual Estado palestino. (Reportagem adicional de Nidal al-Mughrabi em Gaza)