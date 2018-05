Abbas vê apoio dos EUA a proposta de Estado palestino na ONU

Em Paris para conversar com líderes franceses, Abbas observou que Washington já apóia a fórmula de um Estado palestino coexistindo pacificamente ao lado de Israel para pôr fim ao antigo conflito no Oriente Médio.

"Em princípio, temos vários sinais de que os Estados Unidos estão prontos a reconhecer o Estado palestino," disse ele à televisão France 24 numa entrevista veiculada na quinta-feira. "Se os Estados Unidos não estão prontos, não será coerente nem lógico.'

Os líderes palestinos tentarão uma aprovação ampla a um Estado próprio na Assembleia Geral da ONU. Mais de 100 países já anunciaram que reconhecem a Palestina como um Estado.

Mas diplomatas afirmam que o governo norte-americano tem reservas sobre passos unilaterais com vistas ao Estado palestino e poderiam barrar a aprovação dele como membro pleno da ONU, que precisa vir do Conselho de Segurança da ONU.

Abbas mostrou otimismo de que a candidatura receberá amplo apoio, apesar da falta de promessas concretas do exterior.

"Mas todos os sinais vindos desses Estados e organizações mostram que eles estão esperando pelo momento certo para reconhecer o Estado palestino," afirmou ele. "Também estamos esperando pelo momento certo."

As conversações de paz entre Israel e os palestinos, promovidas pelos EUA, cessaram em setembro do ano passado numa disputa sobre as obras de assentamento israelense na Cisjordânia. Abbas disse que não retomaria as conversações até que todas as obras fossem suspensas.

"Acreditamos que essa questão não deve travar o diálogo com os Estados Unidos," afirmou ele.

Após encontrar o presidente francês, Nicolas Sarkozy, e o primeiro-ministro François Fillon, Abbas disse a jornalistas que não havia tocado no assunto do Estado palestino com o presidente, acrescentando que a posição da França está clara.