Ação em Gaza acabou 'cedo demais', diz opositor israelense

O líder da oposição conservadora e favorito nas eleições da próxima semana em Israel, Benjamin Netanyahu, declarou nesta quarta-feira, 4, que a ofensiva israelense na Faixa de Gaza acabou cedo demais. "O governo não permitiu aos militares tapar o buraco no sul", disse Netanyahu, para quem o Exército israelense não teve tempo suficiente para completar todos os seus objetivos no território palestino. Cerca de 1.400 palestinos morreram e mais de 5.000 ficaram feridos nos 22 dias da ofensiva em Gaza, que terminou em 18 de janeiro com um precário cessar-fogo. Netanyahu também aproveitou a ocasião para acusar o movimento islamita Hamas de receber o respaldo do Irã, e defendeu uma ação para acabar com seu governo em Gaza. Veja também: ONU diz que escola não foi atingida por bomba de Israel Para Abbas, ataques de Israel em Gaza foram crimes de guerra Israel autoriza novo assentamento judaico na Cisjordânia Israel ofereceu 75% da ajuda a Gaza por soldado, diz Hamas Linha do tempo dos ataques em Gaza Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel História do conflito entre Israel e palestinos Imagens das crianças em meio à destruição em Gaza "Não resta outra opção a não ser arrancar pela raiz o regime pró-iraniano de Gaza", afirmou o líder do partido conservador Likud. Netanyahu desponta como o próximo primeiro-ministro israelense, depois de quase todas as pesquisas terem indicado o Likud como o vencedor do pleito da próxima terça-feira. Conhecido por sua intransigência em relação às reivindicações palestinas, Netanyahu não contempla em seu discurso público a criação de um Estado palestino. O líder do Likud é defensor da promoção de "relações comerciais" entre Israel e os palestinos, como alternativa à postura de Livni de negociar com a Autoridade Nacional Palestina (ANP), do moderado Mahmoud Abbas, a criação de um Estado na Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental.