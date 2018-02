Acidente de ônibus mata 23 no Irã, diz agência Vinte e três pessoas morreram quando um ônibus e um caminhão bateram no oeste do Irã no domingo, dois dias depois de um acidente parecido acontecer no país, matando ou ferindo 34 pessoas, disse uma agência de notícias na segunda-feira. A colisão mais recente aconteceu na província de Hamedan, em uma estrada que leva à capital, Teerã, disse a agência semi-oficial Fars News. O acidente de sexta-feira também envolveu um ônibus e um caminhão e aconteceu em uma estrada entre a cidade de Kermanshah e o porto de Bandar Abbas, disse a Fars, sem informar com exatidão o número de mortos. O Irã tem uma das maiores taxas de acidentes em estradas do mundo. A culpa é atribuída à supervisão policial inadequada, à má qualidade das estradas e à imprudência dos motoristas. Há dois meses, 22 estudantes foram mortos quando o ônibus em que estavam bateu em um tanque de combustível e explodiu. (Reportagem de Hashem Kalantari e Hossein Jaseb)