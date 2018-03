Acnur alcança região em posse dos rebeldes no norte da Síria pela 1.ª vez

GENEBRA - A agência de refugiados da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou nesta sexta-feira, 1, que havia alcançado pela primeira vez a região de Azaz, tomada pela oposição, no norte da Síria, onde encontrou cerca de 45 mil pessoas desalojadas vivendo em condições "abomináveis" em acampamentos improvisados.

"Esta é uma área que nós não havíamos conseguido alcançar fisicamente desde o início do conflito", disse o diretor da Acnur para o Oriente Médio e Norte da África, Yacoub El Hillo, em Genebra.

Azaz está localizada no lado oposto ao acampamento Kilis, no lado turco, que abriga cerca de 10 mil refugiados sírios que cruzaram aquela fronteira, de acordo com a Acnur. "Nesse lado (sírio) são acampamentos improvisados em péssimas condições. Portanto, esperamos que este seja o primeiro de muitos, muitos comboios que vamos operar", disse El Hillo.

O governo sírio não permite que agências da ONU entrem em áreas controladas por rebeldes do outro lado de suas fronteiras, mas agências de ajuda humanitária, incluindo o grupo Médicos Sem Fronteiras, têm estado ativas na região de Azaz, onde as temperaturas estão agora abaixo de zero, disse.

"Eles querem que nós continuemos, não poderia ter acontecido sem o governo sírio. Para os aviões pousarem perto de Latakia, tivemos que conseguir autorizações de pouso e também para que os caminhões tivessem acesso", disse El Hillo.