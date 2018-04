Acnur enviará primeiro representante ao Iraque desde 2003 O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) afirmou na segunda-feira que enviaria um representante a Bagdá pela primeira vez desde 2003, quando 22 pessoas, entre as quais o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, então enviado da Organização das Nações Unidas (ONU) no Iraque, morreram em um atentado a bomba realizado contra seus escritórios. Antonio Guterres, o chefe do Acnur, disse que a manobra integrava os esforços para permitir que a agência ajude de forma mais eficiente os iraquianos, tanto os que perderam suas casas quanto os que estão fugindo do país. "Nosso representante fica agora em Amã e eu decidi colocá-lo imediatamente em Bagdá. Dentro das próximas duas semanas, apresentarei um novo nome às autoridades iraquianas (para que o aprovem)", disse Guterres. O atentado de 2003 fez com que a ONU retirasse do Iraque todos os seus funcionários estrangeiros, mantendo naquele país apenas funcionários iraquianos responsáveis por realizar as atividades mínimas da entidade. Nos últimos meses, mais estrangeiros pertencentes à ONU regressaram ao Iraque, apesar de vários ainda trabalharem desde Amã, capital da Jordânia. O contingente de estrangeiros do Acnur presente em Bagdá aumentará dos dois membros atuais para um total de cinco. A maior parte da equipe de apoio, no entanto, continuará em Amã por causa da falta de segurança ainda existente, acrescentou Guterres. Cerca de 2,2 milhões de iraquianos fugiram dos enfrentamentos sectários que mataram dezenas de milhares depois de um atentado contra um importante santuário xiita, em fevereiro de 2006, ataque esse responsável por levar o Iraque à beira de uma guerra civil. O Crescente Vermelho do país estima que entre 1,5 milhão e 2 milhões de iraquianos tenham fugido para a Síria e a maior parte dos outros, para a Jordânia. Um número mais ou menos equivalente de iraquianos abandonaram suas casas, mas continuam no Iraque.